Диетолог назвала продукт, резко ускоряющий старение

Фото: Pexels

Резкое старение организма человека может быть связано с избыточным употреблением сахара. Об этом «Вечерней Москве» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, глюкоза, полученная из сахара, перерабатывается в жир, который «достаточно быстро» ухудшает состояние кожи.

— Жир вызывает определенную цепную реакцию. Он скапливается в клетках, а когда уже не может этого делать, все равно циркулирует по кровеносному руслу. От этого стенки сосудов повреждаются, туда устремляется холестерин. Все это вызывает воспаление. В конечном счете ухудшается кровообращение. Сосуды утолщаются, становятся уже не такими эластичными, состояние кожи начинает резко ухудшаться, — объяснила диетолог.

Как добавила Соломатина, из-за переизбытка сахара в организме человека уменьшается количество калия, магния и кальция. Недостаток первого приводит к отечности и растягиванию кожи, а последних двух — к ухудшению ее общего состояния. Поэтому переизбыток сахара резко ускоряет процесс старения, подытожила собеседница «ВМ».