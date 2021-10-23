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Россиянам рассказали, как обезопасить свои банковские накопления от мошенников

Михаил Алимов

Общество
Россиянам рассказали, как обезопасить свои банковские накопления от мошенников
Фото: Pixabay

Обезопасить свои накопления от мошенников можно, если придерживаться нескольких простых правил. Необходимо держать в тайне данные своей банковской карты и не называть никому пришедший код из СМС-сообщения. Об этом в субботу, 23 октября, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

— Сегодня платежные данные могут стать доступны третьим лицам только в том случае, если вы сами по неосторожности сообщите их мошенникам, которые пытаются с помощью обмана узнать конфиденциальную платежную информацию. Этого легко избежать, если помнить простые правила: никогда и никому не передавать данные своей платежной карты, ПИН-код и трехзначный код на обратной стороне карты, коды подтверждения из СМС, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, в России уровень хищений средств с банковских карт один из самых низких в мире, потому что платежные системы и банки инвестируют большие средства в безопасность и технологии.

До этого сообщалось, что кредитные организации предоставят Центробанку (ЦБ) России данные о переводах пользователей с карты на карту за июнь 2021 года. Банку также необходимы данные о лимитах, механизмах контроля за переводами и суммах комиссий.

Отмечается, что ЦБ нужны сведения и о клиентах-«дропперах», с помощью которых переводят незаконно списанные средства.

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