Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти США собираются рассекретить новые данные об убийстве Кеннеди

Михаил Алимов

В мире
Власти США собираются рассекретить новые данные об убийстве Кеннеди
Фото: public domain

Администрация США сообщила, что 15 декабря опубликует ранее засекреченные материалы по делу об убийстве президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, опубликованном в субботу, 23 октября.

Решение о постепенном рассекречивании данных принято Конгрессом еще в 1992 году, но при условии, что их публикация не нанесет вреда службе разведки, внешней политике США или правоохранительным органам страны. Сейчас профильные ведомства проверяют подготовленные документы.

В заявлении говорится, что американский президент Джо Байден утвердил порядок публикации сведений. Часть из них намерены открыть для широкой общественности 15 декабря.

Отмечается, что руководство Национального управления архивов и документации США попросило отложить публикацию второй части сведений на год, а некоторые из них не обнародовать и в 2022-м, передают «Известия».

Все одобренные документы должны быть размещены в открытой цифровой базе, создание которой планируется в будущем.

В мае сообщалось, что среди множества предсказаний известной болгарской пророчицы Ванги есть и указывающие на смерть знаменитых людей, что, к сожалению, сбылось. Так, Ванга предсказала гибель 35-го американского президента Джона Кеннеди еще за четыре месяца до инцидента с выстрелом. Несмотря на то что охрана главы государства была усилена, избежать трагической гибели 22 ноября 1963 года в Далласе ему не удалось.

Читайте также:
убийствопрезидентСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте