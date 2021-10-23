Власти США собираются рассекретить новые данные об убийстве Кеннеди

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Администрация США сообщила, что 15 декабря опубликует ранее засекреченные материалы по делу об убийстве президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, опубликованном в субботу, 23 октября.

Решение о постепенном рассекречивании данных принято Конгрессом еще в 1992 году, но при условии, что их публикация не нанесет вреда службе разведки, внешней политике США или правоохранительным органам страны. Сейчас профильные ведомства проверяют подготовленные документы.

В заявлении говорится, что американский президент Джо Байден утвердил порядок публикации сведений. Часть из них намерены открыть для широкой общественности 15 декабря.

Отмечается, что руководство Национального управления архивов и документации США попросило отложить публикацию второй части сведений на год, а некоторые из них не обнародовать и в 2022-м, передают «Известия».

Все одобренные документы должны быть размещены в открытой цифровой базе, создание которой планируется в будущем.

В мае сообщалось, что среди множества предсказаний известной болгарской пророчицы Ванги есть и указывающие на смерть знаменитых людей, что, к сожалению, сбылось. Так, Ванга предсказала гибель 35-го американского президента Джона Кеннеди еще за четыре месяца до инцидента с выстрелом. Несмотря на то что охрана главы государства была усилена, избежать трагической гибели 22 ноября 1963 года в Далласе ему не удалось.