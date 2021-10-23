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Новый маршрут «От центра до окраин: архитектурные истории Москвы» появился на Ruspass

Михаил Алимов

Город
Новый маршрут «От центра до окраин: архитектурные истории Москвы» появился на Ruspass
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, территория Горнолыжный комплекс Воробьёвы Горы, склон № 1Карта всех событий

Цифровой сервис Ruspass представил новый туристический маршрут «От центра до окраин: архитектурные истории Москвы». Он пройдет через шесть интересных мест города.

Его особенность в том, что туристы пройдут по историческим достопримечательностям столицы, которые обрели современный вид.

Прогулка начинается на Воробьевых горах, затем продолжается до кинотеатра «Художественный» и отправляет на Хитровскую площадь, упоминавшуюся в произведении Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». А завершить программу предлагают на Северном речном вокзале. Его здание недавно открылось после реставрации и признано современным памятником архитектуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что цифровой туристический сервис Russpass обновил сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Теперь пользователи смогут с легкостью находить информацию и просматривать самые актуальные туристические предложения.

Среди основных достоинств новой версии сайта туристического сервиса — улучшенный интерфейс и удобная навигация. Пользователь сможет выбрать интересующий его регион с помощью специальных карточек на главной странице. В поисковую строку можно ввести интересующие мероприятия и выбрать то, что подходит под конкретную поездку. Также на сайте появилась интерактивная карта России, которая поможет построить маршрут путешествия. На ней отмечены ключевые точки того места, куда хочет отправиться турист.

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