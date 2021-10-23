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Писатель объяснил, как Путин может вызвать у россиян интерес к чтению

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Писатель объяснил, как Путин может вызвать у россиян интерес к чтению
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Более низкие цены на литературу в книжных магазинах поднимут интерес россиян к чтению. Но еще более эффективным будет сообщение гражданам о том, какие произведения прочел президент России Владимир Путин. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил руководитель департамента управления информацией Российского нового университета, писатель, обладатель литературных премий Игорь Мытько.

— Станут ли граждане больше читать, если книги станут дешевле? В какой-то мере. Но, например, если президент или пресс-секретарь президента будут время от времени сообщать: «Прочел такую-то книгу, понравилось, рекомендую», — это поможет еще больше. Это как в семье — детей приучают к чтению не призывы, а пример старших: мама с папой читают — высока вероятность того, что и дети будут читать, — поделился собеседник «ВМ».

По его словам, нужен целый комплекс мер для повышения интереса к чтению, в том числе финансовых: если хороших литературных премий станет не несколько десятков, а несколько сотен, ситуация тоже переменится к лучшему.

— Вряд ли сейчас кто-то мало читает от того, что новые бумажные книги дороги. Есть же много способов читать книги в электронном виде. По цене нескольких бумажных книг можно на год записаться в онлайн-библиотеку и прочесть сотни произведений. Не говоря уже об огромных запасах классики, находящейся в интернете в свободном доступе. А вот новые бумажные книги действительно покупают гораздо меньше, чем 10–15 лет назад, — добавил Мытько.

Но это проблема не читателей, а писателей, подчеркнул он. Прокормить себя, а тем более семью писательским трудом практически невозможно. Поэтому, по словам собеседника «ВМ», авторам приходится совмещать творчество с «нормальной работой».

— Хорошо ли это? Нет, нехорошо и для работы, и для творчества, и для авторов, — заключил Мытько.

В четверг, 21 октября, Путин сообщил, что читает философов Ивана Ильина, Николая Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о России и ее будущем. Он также считает, что идея о пассионарности наций, о воле к развитию и самоутверждению имеет под собой основание.

Игорь Мытько в 2002 году в соавторстве с Андреем Жвалевским написал пародию «Порри Гаттер и Каменный Философ», затем с ним же — еще несколько книг(«Личное дело Мергионы», «9 подвигов Сена Аесли» — продолжения «Порри Гаттера», сборник «Дураки и дороги»), а также иронический роман ужасов «Здесь вам не причинят никакого вреда» (2006 год), удостоенный национальной детской литературной премии «Заветная мечта» («Самое смешное произведение») и литературной премии конвента РосКон «Алиса» («Лучшая фантастическая книга для детей и юношества»).

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