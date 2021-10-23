Названа наиболее читающая категория людей в Московском регионе

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Больше всего книги в столичном регионе читают люди в возрасте от 35 до 44 лет, при этом женщины составляют большинство аудитории. Об этом «Вечерней Москве» сообщили опрошенные эксперты.

— Наибольшую читательскую активность в Москве и Московской области сегодня демонстрируют люди в возрастной группе 35–44 лет, 59 процентов аудитории составляют женщины и 41 процент — мужчины. В рейтинге самых популярных произведений за последние девять месяцев первое место занимает аудиокнига «Подсознание может все!» Джона Кехо, — рассказала заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы «ЛитРес» Ирина Грааф.

На втором месте оказался бестселлер Фредрика Бакмана «Тревожные люди» в электронном формате. Третья строчка закрепилась за аудиоверсией книги американского автора Джорджа Самюэля Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», добавила она.

Чаще всего пользователи из Москвы и Московской области, по словам Грааф, в этом году интересовались литературой по саморазвитию и личностному росту, любовными и героическими фэнтези, романами и детективами. В целом продажи книг в России в этом году выросли на три процента, по Москве — на пять.

В среднем купить книгу в столице можно за 395 рублей. В мягком переплете — за 235 рублей, в электронном варианте это стоит 178 рублей.

— В Московском регионе продажи в этот же период увеличились на 16 процентов. Спрос на книги растет, даже несмотря на высокую базу сравнения — в прошлом году на продажи книг на площадке напрямую повлияла пандемия и связанные с ней ограничения, — рассказали в пресс-службе Ozon об итогах первого полугодия.

Так, в Москве и Подмосковье, по подсчетам специалистов, пик продаж пришелся на первый квартал: оборот от продаж вырос на 33 процента в годовом отношении. Причем в первой половине 2021 года москвичи отдавали предпочтение книгам по саморазвитию и нон-фикшен — книги этого жанра почти полностью формируют топ-10 как в Москве, так и в Московской области.