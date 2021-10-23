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«Кто вы такие?»: Эрдоган допустил высылку послов десяти стран из Турции

Иван Юминов

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«Кто вы такие?»: Эрдоган допустил высылку послов десяти стран из Турции
Фото: Администрация президента РФ

Турция может выслать из страны послов десяти государств, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 23 октября.

— Почему эти десять послов делают подобные заявления? Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? — задался вопросом глава государства.

Кавалу, по его словам, следует оставить в покое. Страны, выступившие с призывом, сами оставляют у себя убийц, террористов и бандитов, подчеркнул Эрдоган.

Такие государства всегда отвечают, что их суд независим, уточнил он. С обращением выпустить Кавалу обратились дипломатические ведомства Франции, Канады, Дании, Финляндии, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и США.

После этого их послов вызвали в МИД Турции. Ведомство указало им на необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Кавала является правозащитником и основателем фонда, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств. Суд оправдал его в феврале 2020 года по делу о протестах в Стамбуле в 2013 году. Затем Кавалу вновь арестовали по обвинению в участии в попытке госпереворота в 2016 году, отмечает Hurriyet.

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