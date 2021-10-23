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Тело убитой девушки нашли в Оренбургской области

Иван Юминов

Происшествия
Тело убитой девушки нашли в Оренбургской области
Фото: СК РФ

Тело убитой молодой девушки обнаружили в Оренбургской области. Об этом сообщили в СК России в субботу, 23 октября.

— Сегодня днем в городе Орске Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехала следственная группа, проводится комплекс неотложных следственных действий, — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат. Это, как уточнил он, необходимо для всестороннего и качественного расследования инцидента.

Бастрыкин также потребовал установить виновного в максимально короткие сроки, отмечается на сайте СК.

Тело жертвы обнаружили дети, оно находилось в расчлененном состоянии в чемодане, утверждает Telegram-канал Mash. Предположительно, у тела девушки отсутствовала голова.

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