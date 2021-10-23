Собчак прилетела в Италию на свадьбу бывшего сенатора Вавилова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак прилетела на озеро Комо в Италии для празднования свадьбы бывшего сенатора Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетты Делуа. Об этом сообщает Пятый канал в субботу, 23 октября.

— Накануне по случаю знаменательного события состоялся грандиозный банкет, во время которого невеста в коротком белоснежном платье с ниспадающим шлейфом исполнила танец на стуле, после чего к ней подошел жених и пригласил красавицу станцевать вместе, — говорится в сообщении.

Фото: Пятый канал

На кадрах телеканала можно разглядеть, как гости готовятся к празднику и ждут автомобили около входа в отель.

На торжество, как утверждает издание, прибыли многие известные блогеры и бизнесмены. Наиболее важные гости прилетели в Италию на частном самолете, для приглашенных полностью забронировали пятизвездочный отель на берегу Комо.

Женихом является глава компании «СуперОкс» Андрей Вавиловым, в прошлом — член Совета Федерации. Невеста — Софи-Антуанетта Делуа, дочь владелицы мехового дома Юлии Делуа.

Для Делуа это первый брак, а для Вавилова — второй. Ведущей мероприятия является Собчак, отмечает Пятый канал.