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Продажи книг выросли в России во время пандемии коронавируса

Юлия Евграфова

Иван Юминов

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Эксклюзивы ВМСитуация с коронавирусом
Экономика
Продажи книг выросли в России во время пандемии коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продажи книг в России в этом году на фоне пандемии коронавируса выросли на три процента, а в столице — на пять. Об этом «Вечерней Москве» сообщили опрошенные эксперты.

— По нашим данным, основные продажи в России приходятся на книги в мягком переплете, а по жанру — на учебную литературу. Книги в мягком переплете имеют объективные преимущества, — рассказал глава департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артем Меликджанян.

Такие книги легче и дешевле, а также занимают меньше места в сумке, пояснил он. В среднем купить книгу в твердом переплете в столице можно за 395 рублей, а в мягком переплете — за 235 рублей.

Бумажные книги подорожали на десять процентов по отношению к 2020 году, а цена на электронные книги осталась на уровне прошлого года. Одними из самых покупаемых книг в стране стали «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Зеленый свет» Мэттью Макконахи, «Букварь» Надежды Жуковой и «Тени тевтонов» Алексея Иванова.

Чаще всего пользователи из Московского региона интересовались литературой по саморазвитию и личностному росту, любовными и героическими фэнтази, а также романами и детективами, уточнила заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.

Оборот от продаж книг за первое полугодие вырос в Ozon на 25 процентов, рассказали «ВМ» в пресс-службе компании. В Московском регионе продажи в этот же период увеличились на 16 процентов.

Так, в столичном регионе, по подсчетам специалистов, пик продаж пришелся на первый квартал: их оборот вырос на 33 процента в годовом отношении. Причем в первой половине 2021 года москвичи отдавали предпочтение книгам по саморазвитию и нон-фикшен — книги этого жанра почти полностью формируют топ-10 как в Москве, так и в Подмосковье.

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