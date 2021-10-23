Миллиардер Валентин Гапонцев умер в США в возрасте 82 лет

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Российский бизнесмен Валентин Гапонцев умер в возрасте 82 лет в США. Об этом сообщил его сын Денис Гапонцев в субботу, 23 октября.

— Точные причины смерти Гапонцева пока неизвестны. На протяжении нескольких лет перед смертью он боролся с онкологическим заболеванием, — отмечает Forbes.

Валентин Гапонцев родился 23 февраля 1939 года в Москве. Он был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.

Предприниматель окончил Львовский политехнический институт и начал работать в одном из конструкторских бюро Министерства радиопромышленности СССР. После окончания аспирантуры он перешел на работу в Академию наук СССР.

Гапонцев в 1991 году создал ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Там он придумал концепцию создания квантовых оптических генераторов на основе новой технологической платформы.

Разработка позволила внедрить в массовое производство высокоэффективные лазерные фосфатные стекла и волоконные лазеры. Спустя четыре года изобретатель открыл производство промышленных лазеров в Германии, а в 1998 году — в США.

Его компания IPG Photonics является одним из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире. Рыночная капитализация предприятия составляет 8,9 миллиарда долларов.

Последний список богатейших российских бизнесменов по версии Forbes поместил Гапонцева на 54 место с оценкой состояния в 2,8 миллиарда долларов. Он подал в 2018 году иск к Минфину США из-за включения в список «российских олигархов», стороны достигли мирового соглашения в 2019 году.