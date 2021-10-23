Реставрацию зданий Яузской больницы завершат до конца 2022 года

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, Яузская улица, 11с1 Карта всех событий

Реставрационные работы зданий Яузской больницы планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия в субботу, 23 октября.

— На территории Городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского продолжаются работы по реставрации. Все исторические корпуса, за исключением корпуса, который когда-то был главным домом усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева, уже отреставрированы, — говорится в сообщении.

Специалисты усилили конструкции здания, заменили кровлю и водосточные системы, а также воссоздали слуховые окна. Фасады корпусов очистили от грязи и пыли, а также штукатурки и сколов.

Рабочие уложили кирпичную кладку и провели реставрацию цоколя из белого камня. В ходе работ рабочие привели в порядок лепной декор, своды печи, а также покрытие из метлахской плитки.

Комплексные работы по сохранению главного усадебного дома завершат до конца следующего года. Исторические здания больницы отреставрируют, работы пройдут за счет бюджета Москвы, отмечает ТАСС.