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Более десяти станций контроля воздуха заработали в ближнем Подмосковье

Иван Юминов

Город
Более десяти станций контроля воздуха заработали в ближнем Подмосковье
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

К работе в ближнем Подмосковье приступили 15 станций контроля загрязнения воздуха. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 24 октября.

— В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. На сегодняшний день все они введены в эксплуатацию и приступили к работе, — рассказал заммэра.

Новые станции, по его словам, позволят контролировать крупные промышленные объекты в области. Кроме того, объекты смогут обеспечить мониторинг сжигания порубочных остатков и возникновения лесо-торфяных пожаров, которые негативно сказываются на воздухе в Московском регионе.

Каждая станция оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода, подчеркнул представитель мэрии. Системы, как объяснил глава столичного комплекса городского хозяйства, способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра.

ВОЗ, как объяснил заммэра, признает их одними из самых опасных загрязняющих веществ. Единая система позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в регионе и предотвратить появление противоречивой информации, отметил Бирюков.

Новые станции контроля установили в Щелкове, Химках, Павловском Посаде, Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном и Красногорске. Кроме того, объекты появились в Ленинском, Люберцах, Мытищах и Одинцовском.

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