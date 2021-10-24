В России могут создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

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В России планируют разработать систему распознавания людей, которые курят сигареты в неположенных местах. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в пресс-центре «Платформы НТИ».

Предполагается, что система будет распознавать курильщиков-нарушителей и отправлять информацию о них в соответствующие инстанции. Программа позволит оперативно реагировать на факты нарушения и предотвращать взрывоопасные ситуации.

Система станет частью уже действующей программы видеоаналитики, которая в настоящее время анализирует кадры с камер видеонаблюдения и отслеживает нарушения граждан.

Новую программу можно будет использовать в парках, на вокзалах и на других объектах.

В создании прототипа будут принимать участие российские студенты, которые являются участниками интенсивов университета НТИ «20.35». Перед ними будет стоять задача самостоятельной разработки алгоритма обнаружения нарушителей, пишет RT.

7 октября россиян предупредили о росте цен на сигареты во втором полугодии 2021 года. Эксперты проанализировали динамику продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первое полугодие этого года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го в денежном выражении.