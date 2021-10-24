Памятник советской разведчице Надежде Троян установили на Хорошевском шоссе

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Хорошевское шоссе, дом 21 Карта всех событий

В столице появился памятник Герою Советского Союза Надежде Троян, которая была разведчицей и медсестрой партизанского отряда «Буря». Инициативу установить монумент проявило Российское военно-историческое общество.

Отмечается, что открытие памятника приурочено к столетию со дня рождения разведчицы.

Над созданием монумента работал коллектив во главе со скульптором Салаватом Щербаковым.

Бюст разместили у школы № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян по адресу Хорошевское шоссе, дом 21, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Надежда Троян родилась 24 октября 1921 года в белорусском городе Дрисса. По окончании средней школы девушка стала студенткой Первого столичного медицинского института. Троян работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения Советского Союза, а также была доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института.

11 октября мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия памятника 21-й дивизии народного ополчения на Кутузовском проспекте. Он отметил, что с 2021 года 11 октября считается Днем Московского народного ополчения. Мэр столицы добавил, что в первые дни Великой Отечественной войны в 21-ю дивизию народного ополчения записались тысячи студентов, преподавателей, ученых, рабочих, сотрудников Театра имени Вахтангова и «Мосфильма».