Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памятник советской разведчице Надежде Троян установили на Хорошевском шоссе

Полина Долганова

Город
Памятник советской разведчице Надежде Троян установили на Хорошевском шоссе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Хорошевское шоссе, дом 21Карта всех событий

В столице появился памятник Герою Советского Союза Надежде Троян, которая была разведчицей и медсестрой партизанского отряда «Буря». Инициативу установить монумент проявило Российское военно-историческое общество.

Отмечается, что открытие памятника приурочено к столетию со дня рождения разведчицы.

Над созданием монумента работал коллектив во главе со скульптором Салаватом Щербаковым.

Бюст разместили у школы № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян по адресу Хорошевское шоссе, дом 21, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Надежда Троян родилась 24 октября 1921 года в белорусском городе Дрисса. По окончании средней школы девушка стала студенткой Первого столичного медицинского института. Троян работала директором НИИ санитарного просвещения Министерства здравоохранения Советского Союза, а также была доцентом кафедры хирургии Первого Московского медицинского института.

11 октября мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия памятника 21-й дивизии народного ополчения на Кутузовском проспекте. Он отметил, что с 2021 года 11 октября считается Днем Московского народного ополчения. Мэр столицы добавил, что в первые дни Великой Отечественной войны в 21-ю дивизию народного ополчения записались тысячи студентов, преподавателей, ученых, рабочих, сотрудников Театра имени Вахтангова и «Мосфильма».

Читайте также:
ПамятникиМосквароссийская разведка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте