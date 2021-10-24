Москвичам рассказали, как подготовить дачный участок к зиме

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Дачный сезон подходит к концу. В преддверии заморозков на официальном сайте мэра Москвы подготовили подборку рекомендаций, как подготовить дачный участок к зиме. О том, как обезопасить растения и саженцы, рассказала агроном государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Елена Назарова.

По ее словам, в первую очередь с участка важно убрать листья. Опавшая листва может навредить газону, а также стать отличным местом обитания для нежелательных насекомых.

Также важно обрезать деревья. Важно проводить обрезку после того, как с деревьев опадет листва. Когда растения находятся в состоянии «спячки», им легче помочь. Температура воздуха во время этой процедуры не должна быть ниже восьми градусов. Сперва нужно удалить поврежденные ветки, а затем очистить дерево от наросшего мха, потрескавшейся коры и лишайников.

Важным этапом подготовки дачного участка к холодам является обработка теплицы. В первую очередь необходимо избавиться от ботвы на грядках, а также продезинфицировать помещение. По окончании очистки теплицу нужно просушить и закрыть на зиму.

Отмечается, что осень является отличным периодом для высадки семян. Для осенних посадок лучше всего выбирать те культуры, которые легко переносят холода. К ним относятся лук, свекла, морковь и редис. До заморозков также можно успеть посадить тюльпаны.

После высадки все семена нужно присыпать почвой. Укрыть грядки можно древесной щепой. Это поможет накопить за время холодов толстый слой снега, который не позволит растениям погибнуть из-за низкой температуры.

Многолетние цветы на участке нужно подрезать и убрать с них все засохшие бутоны.

Также важно провести осеннюю побелку деревьев. С помощью нее можно защитить растения от грибков и вредителей. Белить стволы лучше всего в сухую погоду. При этом молодые деревья, которые были посажены только в этом году, обрабатывать не рекомендуется, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.