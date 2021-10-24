Скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

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Народный артист России, режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни 23 октября. Эту информацию подтвердили кинокритик Ольга Шервуд и в пресс-службе киностудии «Ленфильм» в воскресенье, 24 октября.

За творческую карьеру режиссеру удалось снять популярные киноленты «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период». Также он принимал участие в съемках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Однако свое мастерство он демонстрировал не только в комедии и детективах, но и в фантастике, притчах и социальных драмах.

— Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей), — отметила Ольга Шервуд на странице в социальной сети Facebook.

Александр Рогожкин получил образование в Ленинградском государственном университете, а после — во Всероссийском государственном институте кинематографии.

За годы творческой карьеры завоевал не только различные награды, но и народное признание. Режиссер был удостоен премиями «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и многими другими.