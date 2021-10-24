«Школа Аллы Борисовны»: Киркоров приставил к детям охрану по совету Пугачевой

Фото: instagram/fkirkorov

Детей российского певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию и Мартина-Кристина всегда сопровождают охранники, так как звездный отец ответственно и серьезно относится к их безопасности.

По его словам, таким мерам его научила бывшая супруга Алла Пугачева.

Однако на днях поклонники Киркорова заметили его дочь с подругами на улице без охраны и раскритиковали родителя за это. Артист объяснил, что телохранители детей умеют быть незаметными, а также назвал их «бойцами невидимого фронта».

— Она никогда не бывает одна, ее сопровождают бойцы невидимого фронта, получающие за работу серьезные деньги. Это школа Аллы Борисовны. Я наблюдал за тем, как она занималась воспитанием Кристины, — передает издание «Дни.ру» слова Филиппа Киркорова.

До этого сообщалось, что артист закрыл приносящий прибыль бизнес-проект Phill Party. Агентство занималось организацией праздников для детей.

За годы существования компания принесла владельцу многомиллионные доходы. К Филиппу Киркорову обращались многие коллеги и друзья, чтобы его проект выступил организатором детского торжества.