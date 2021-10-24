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В Роспотребнадзоре заявили, что пандемию COVID-19 остановит вакцинация в нерабочие дни

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что пандемию COVID-19 остановит вакцинация в нерабочие дни
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Ольга Попова в воскресенье, 24 октября.

По ее словам, прививка — это единственный способ борьбы с повсеместным распространением заболевания.

— Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться, — заявила глава ведомства.

Также Ольга Попова добавила, что в выходные дни с 28 октября по 7 ноября гражданам следует оставаться дома. Эта мера необходима для снижения числа контактов с зараженными.

— Конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома! — сказала она.

В интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора заключила, что бережное отношение к здоровью необходимо еще и для того, чтобы хорошо и без ограничительных мер встретить новый год.

В Роспотребнадзоре заявили, что пандемию COVID-19 остановит вакцинация в нерабочие дни

Ранее в оперштабе Москвы напомнили, что прививка от коронавируса является главным способом защиты от заболевания и механизмом прекращения распространения инфекции.

Сейчас в столице открыты 50 пунктов, где горожане могут сделать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такие точки предусмотрены в 23 офисах «Мои документы», а также в 20 популярных общественных пространствах.

Пункты оперативной диагностики принимают жителей города с 09:00 до 21:00.

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