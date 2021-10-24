Астрологи объяснили, мужчины каких знаков зодиака чаще всего сбегают из семей

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Знак зодиака может предопределить не только характер и карьеру человека, но и успех в семейной жизни. Так, астрологи убеждены, что мужчины некоторых знаков зодиакального круга не могут быть примерными семьянинами.

Миловидные и очаровательные при знакомстве Овны спустя время показывают свою истинную сущность. Зачастую такие люди наглые, грубые и бескомпромиссные. Из-за этого жить с такими мужчинами сможет далеко не каждая девушка.

Самовлюбленные, эгоистичные и эмоциональные Львы предпочитают, чтобы их возлюбленная всегда говорила нежные слова и проявляла заботу и внимание. При этом таких молодых людей нельзя критиковать, что они очень любят делать в отношении других.

Водолеев многие астрологи считают собственниками. Такие мужчины часто запрещают женщине общение с друзьями или коллегами, а также контролируют каждый ее шаг. Однако они сами свободолюбивы и часто неверны. Измены для таких мужчин — норма. В случае недовольства возлюбленной они уходят из семьи, передает Пятый канал.

Астрологи уверены, что судьба человека во многом зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Эксперты составили финансовый прогноз для всех представителей зодиакального круга на 2022 год.