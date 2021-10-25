Путин поздравил российских таможенников с их профессиональным праздником

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил таможенников России с профессиональным праздником. Российские таможенники и ветераны службы отмечают свой праздник 25 октября.

Глава государства обратился к ним в своем видеообращении. Президент отметил важность роли Федеральной таможенной службы в России и поблагодарил всех трудящихся за их вклад. В этом году ФТС празднуют 30—летний юбилей.

— Уверен, что такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству, — отметил глава государства в видеообращении, опубликованном в понедельник, 25 октября, на сайте телеканала «Рен ТВ».

Федеральная таможенная служба России осваивает передовые цифровые технологии. За счет внедрения электронных сервисов сроки оформления таможенного контроля уменьшились.

Вместе с тем, он отметил, что есть ресурсы и для роста, необходимо продолжить развиваться, делать какие-то процессы прозрачнее, упрощать сложности.

— Желаю новых успехов на благо России, счастья, здоровья, — заключил Путин.