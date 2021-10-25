Благотворительный сервис на mos.ru отменил обязательную авторизацию
Пользователям, которые хотели бы перевести средства на благотворительность на портале mos.ru, теперь не нужно проходить авторизацию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.
— Мы отменили обязательную авторизацию для пользователей, которые хотели бы сделать перевод на благотворительность. Этой возможностью уже пользуются 53 организации, подключенные к сервису. Теперь помогать станет проще: нужно выбрать понравившуюся программу на странице фондов и нажать кнопку «Помочь» без прохождения дополнительных шагов — регистрации и авторизации, — рассказал Евгений Козлов.
Он отметил, что на сервисе в будущем будет развиваться волонтерское направление, через которое организации смогут находить добровольцев для совместной работы.
Каждый квартал экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы проводит проверку отчетов фондов о реализации средств.
— За каждой цифрой, за каждым пожертвованием стоят люди. И благотворительный сервис дает такую возможность — помогать проверенным фондам с прозрачной отчетностью, — подчеркнул председатель совета Вадим Ковалев.
Благотворительный сервис на mos.ru запустил столичный Департамент информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы в октябре прошлого года. Он позволяет перевести деньги в проверенные благотворительные организации.
За этот период средний взнос пользователей увеличился почти до 300 рублей. В сентябре был установлен рекорд — при помощи портала горожане перевели в разные фонды больше миллиона рублей. В общей сложности за год работы благотворительного сервиса mos.ru москвичи перечислили более 9,2 миллиона рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.
До этого в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы заявили, что персональные данные пользователей портала mos.ru не передаются правоохранительным органам. Информация, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности.