Благотворительный сервис на mos.ru отменил обязательную авторизацию

Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Пользователям, которые хотели бы перевести средства на благотворительность на портале mos.ru, теперь не нужно проходить авторизацию. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Мы отменили обязательную авторизацию для пользователей, которые хотели бы сделать перевод на благотворительность. Этой возможностью уже пользуются 53 организации, подключенные к сервису. Теперь помогать станет проще: нужно выбрать понравившуюся программу на странице фондов и нажать кнопку «Помочь» без прохождения дополнительных шагов — регистрации и авторизации, — рассказал Евгений Козлов.

Он отметил, что на сервисе в будущем будет развиваться волонтерское направление, через которое организации смогут находить добровольцев для совместной работы.

Каждый квартал экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы проводит проверку отчетов фондов о реализации средств.

— За каждой цифрой, за каждым пожертвованием стоят люди. И благотворительный сервис дает такую возможность — помогать проверенным фондам с прозрачной отчетностью, — подчеркнул председатель совета Вадим Ковалев.

Благотворительный сервис на mos.ru запустил столичный Департамент информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы в октябре прошлого года. Он позволяет перевести деньги в проверенные благотворительные организации.

За этот период средний взнос пользователей увеличился почти до 300 рублей. В сентябре был установлен рекорд — при помощи портала горожане перевели в разные фонды больше миллиона рублей. В общей сложности за год работы благотворительного сервиса mos.ru москвичи перечислили более 9,2 миллиона рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы заявили, что персональные данные пользователей портала mos.ru не передаются правоохранительным органам. Информация, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности.