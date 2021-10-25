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Столичные школьники вышли во второй этап Всероссийской олимпиады

Анастасия Колоскова

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Столичные школьники вышли во второй этап Всероссийской олимпиады
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады, который стартовал в столичных школах, принимают участие ученики 7–11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.

Более 115 тысяч московских школьников прошли в муниципальный этап после подведения итогов по шести предметам. Еще по 18 предметам итоги будут подведены позднее.

Первыми начнутся испытания по экологии, последними — по информатике. Участники муниципального этапа будут выполнять задания дистанционно. Контролировать школьников будут при помощи системы прокторинга.

— Муниципальный этап отличается от школьного как минимум тем, что на него попадают более заинтересованные ребята. Они уже проявили себя, познакомились с олимпиадой и решили продолжать. Помимо решения ярких задач, участие в муниципальном этапе также позволяет ребенку точнее определиться с предметами, по которым он собирается выступать на региональном этапе, — рассказал научный руководитель ЦПМ Иван Ященко.

Всероссийскую олимпиаду школьников проводят по 24 предметам: физике, биологии, химии, астрономии, географии, истории, информатике, литературе, математике, ОБЖ, МХК, обществознанию, русскому языку, праву, технологии, физической культуре, экологии, экономике, английскому, итальянскому, китайскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Состязания проходят в четыре этапа: школьного, муниципального, регионального и всероссийского. Результаты муниципального этапа огласят в конце декабря, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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