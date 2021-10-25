Впервые в России истец выиграл дело о моральном вреде по публикации в Instagram

Фото: pixabay

Истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации в сторис социальной сети Instagram. Такой случай произошел в России впервые. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

— Семейная пара развелась в 2019 году, после восьми лет брака. Инициатором расставания стала жена. Но развода оказалось для нее мало. В феврале прошлого года женщина записывала и размещала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше так вообще жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни, — говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы.

Мужчина поначалу не обращал на это внимания, но бывшая супруга продолжала. После ее публичных заявлений к нему обратились их общие друзья и знакомые с гневными заявлениями. Тогда он не выдержал и пошел в суд, предварительно собрав доказательства. Он подал иск о защите чести и достоинства и потребовал от женщины компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, она должна записать опровержение всему сказанному и год не удалять из своей страницы в социальной сети.

Поначалу Тюменский районный суд не поддержал его иск. Тогда мужчина подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. С собой он принес доказательства своей порядочности: справки о доходах, квитанции на оплату алиментов, ипотеки и образовательных учреждений для детей.

— Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, экс-супруга должна выплатить мужчине компенсацию в размере пять тысяч рублей.