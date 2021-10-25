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Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева открывается в «Зарядье»

Ольга Маркова

Развлечения
Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева открывается в «Зарядье»
Фото: Александр Шапунов / Пресс-служба Мариинского театра
Россия, Москва, улица Варварка, 6с4Карта всех событий

Международный московский музыкальный фестиваль под управлением Валерия Гергиева с 25 по 31 октября приглашает горожан в концертный зал «Зарядье». Посетители услышат классические произведения в исполнении солистов оперы, хора и музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра, а также пианиста Даниила Трифонова.

Откроет фестивальную программу оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Главные партии исполнят Антонина Весенина (Адель), Елена Стихина (Розалинда), Сергей Семишкур (Генрих Айзенштейн).

На следующий день, 26 октября, Концерт для фортепиано с оркестром номер один ре минор Иоганнеса Брамса и Симфония номер восемь до минор Антона Брукнера исполнит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением В. Гергиева.

27 октября покажут оперу «Трубадур» Джузеппе Верди — трагедию о неотвратимости злого рока в постановке Пьера Луиджи Пицци.

С 28 до 31 октября в рамках фестиваля запланированы два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра, показы опер «Ночь перед Рождеством» и «Обручение в монастыре».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба Мариинского театра.

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