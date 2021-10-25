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Торжественный вечер чествования москвичей — ветеранов труда прошел в столице

Ирина Игнатенко

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Торжественный вечер чествования москвичей — ветеранов труда прошел в столице
Денис Майданов и Вячеслав Евтюхин / Фото: Владимир Кошлаков / АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и Культура»

21 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца прошел праздничный концерт для заслуженных тружеников города Москвы — «Молодости нашей нет конца».

Выдающиеся горожане — врачи, пожарные, спасатели, строители, работники транспорта, образования и культуры — стали лауреатами в самых различных номинациях и обладателями благодарственных писем мэра Москвы Сергея Собянина. На сцене Кремлевского дворца для них выступили народные артисты России — Михаил Ножкин, Тамара Гвердцители, Владимир Кузьмин, Денис Майданов и многие другие.

— Мое поколение имеет фронтовую закваску, ведь многие из нас в детстве пережили ужасы войны. Она сделала из нас взрослых — мы стремились хоть чем-то быть полезными, хоть тарелки в госпитале перемыть. Мы просыпались под вой сирены, видели ржавые от крови халаты врачей — таким было мое детство. Поэтому про старшее поколение могу сказать словами поэта, что «мы биографию страны в свои анкеты записали», — заметил художественный руководитель проекта — народный артист России, член центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Михаил Ножкин.

В номинации «Ангелы милосердия» были награждены: Владимир Васильевич Карпов, фельдшер скорой помощи со стажем свыше 37 лет; Тамара Семеновна Гусева, проработавшая более 46 лет старшей медицинской сестрой; Сергей Алексеевич Федотов, директор «Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф»; Валентина Федоровна Кириллова, санитарка отделения медицинской реабилитации при Министерстве обороны РФ; Дмитрий Алексеевич Баженов, руководитель проекта «Пульсация»; Александр Владиславович Зубков, водитель автомобиля скорой медицинской помощи; Петр Николаевич Полубабкин, санитар приемного отделения Городской клинической больницы № 52.

«Не бойся, я с тобой» — следующая номинация премии, в которой отмечены: Иван Васильевич Потеруха, начальник пожарно-спасательного отряда № 216 города Москвы; Валентин Васильевич Раков, который прослужил в милиции 33 года и за время службы был награжден огромным количеством орденов и медалей; начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах «Царицыно» Игорь Викторович Куряков.

За доблестный труд, за талант, за высокие цели и их достижение премии в номинации «Созидание» вручены: председателю Совета ветеранов электродепо «Печатники» Александру Александровичу Малкову; Александру Ивановичу Лупанову, водителю автобуса регулярных пассажирских маршрутов; Людмиле Петровне Ершовой, работнику социальной сферы Комитета по культуре.

Награждены премией в номинации «Всегда в строю» Николай Андреевич Махутов, президент Ассоциации «Безопасность транспортной деятельности»; Любовь Ивановна Демьяненко, профессор МГЛУ и заслуженный юрист РФ; заслуженный работник физической культуры Вячеслав Васильевич Евтюхин; старший советник юстиции Виталий Михайлович Рябов; первый заместитель председателя Совета ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, генерал-майор запаса Виктор Валерьевич Парфененко; заслуженный юрист Российской Федерации Галина Владимировна Комарова.

Идея проведения торжественного вечера для выдающихся москвичей принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Первое мероприятие состоялось 6 сентября 2018 года и имело большой общественный резонанс, после чего мэром Москвы Сергеем Собяниным было предложено проводить его ежегодно.

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