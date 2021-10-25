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Более 500 подростков из семейных центров участвуют в профориентационной олимпиаде

Иван Юминов

Город
Более 500 подростков из семейных центров участвуют в профориентационной олимпиаде
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Проект «Москва — город профессий» разработан и впервые реализуется в городе для старшеклассников. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения в понедельник, 25 октября.

— Современные дети и подростки Москвы — поколение со своими уникальными особенностями. Представителям поколения Z интересны наука и технологии, они активно идут в ногу со временем, — рассказала заместитель главы ведомства Екатерина Бербер.

Подросткам, по ее словам, часто сложно определиться с профессией. Олимпиада в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город» призвана дать им ориентиры и помочь выбрать специальность, добавила она.

Создателями программы, в частности, являются специалисты столичных семейных центров и НКО «Институт развития гражданских инициатив». В олимпиаде примут участие 520 подростков из 9–10-х классов, ее финал состоится в ноябре.

Мероприятие состоит из четырех этапов. На первом подростки прошли «Межвузовский квест» в шести ведущих вузах.

Второй этап в рамках «Университета профессий» позволил учащимся получить более глубокие знания по направлениям, которые их заинтересовали. Им предстояло написать эссе о том, какими качествами следует обладать для достижения успеха.

Подростки были приглашены в следующий этап по результатам сочинений. В октябре они прошли цикл общеразвивающих интерактивных занятий и мастер-классов по эффективным коммуникациям, ораторскому искусству, а также командной работе.

Каждый из университетов определит трех–четырех победителей, которые примут участие в финале Московской профориентационной олимпиады. По ее итогам образовательные учреждения предложат победителям персональные поощрения.

— Мы стараемся, чтобы ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации и обратились в семейные центры столицы, а в проекте участвуют именно такие подростки, поверили в свои силы. Наша задача — мотивировать их на получение высшего образования и успешное личностное и профессиональное развитие, — отметила директор Института развития гражданских инициатив, глава Московской профориентационной олимпиады Наталья Попова.

Вузы подготовят для призеров и победителей специальные призы, уточнила она. Среди них сертификаты на курсы интенсивной подготовки к ЕГЭ, а также прикрепление финалистов к персональным наставникам для консультаций, заключила Попова.

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