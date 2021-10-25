«Ей нужно больше внимания»: подруга Светличной прокомментировала ее исчезновение

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Светлана Светличная всегда с трудом выходила на связь, так как часто забывала телефон дома. В последнее время у нее наблюдалось развитие деменции, которое было заметно во время общения. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подруга пропавшей актрисы, психолог Елена Перелыгина.

Собеседница издания сообщила, что в последний раз общалась со Светличной около месяца назад. С тех пор подруги не поддерживали связь. По словам Перелыгиной, для актрисы характерно «не подходить к телефону» и забывать его дома. Есть шанс, что пропажа Светличной обусловлена возрастными изменениями, высказалась ее подруга.

— С ней происходят возрастные изменения: развивается деменция, наблюдаются проблемы с сосудами уже давно. Светлана многое забывает. В таком возрасте ей нужны постоянный уход и присмотр, — прокомментировала Перелыгина.

Также психолог отметила: возможно, Светличной не хватает внимания сына Алексея Ивашова. Собеседница «ВМ» предположила, что случившееся даст ему понять: матери требуется больший уход.

— Сын ее сейчас весь находится в своей семье. Он должен понять, что матери нужно уделять больше внимания. Видно, его недостаточно, если она исчезает вот так, — заметила Перелыгина.

Она добавила, что актриса могла «упасть где-то». Сейчас Перелыгина продолжает ждать новостей о Светличной.

О пропаже 81-летней Светланы Светличной стало известно 25 октября. Ее родственница сообщила, что актриса не выходит на связь с 22 октября. Сын Светличной обратился за помощью в полицию и заявил о пропаже матери.

Также утром 25 октября актер Иван Николаев рассказал, что Светличная «не пропала», а переехала к родственникам. По его словам, актриса не хочет общаться с представителями СМИ.