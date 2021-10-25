Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Ей нужно больше внимания»: подруга Светличной прокомментировала ее исчезновение

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ей нужно больше внимания»: подруга Светличной прокомментировала ее исчезновение
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Светлана Светличная всегда с трудом выходила на связь, так как часто забывала телефон дома. В последнее время у нее наблюдалось развитие деменции, которое было заметно во время общения. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась подруга пропавшей актрисы, психолог Елена Перелыгина.

Собеседница издания сообщила, что в последний раз общалась со Светличной около месяца назад. С тех пор подруги не поддерживали связь. По словам Перелыгиной, для актрисы характерно «не подходить к телефону» и забывать его дома. Есть шанс, что пропажа Светличной обусловлена возрастными изменениями, высказалась ее подруга.

— С ней происходят возрастные изменения: развивается деменция, наблюдаются проблемы с сосудами уже давно. Светлана многое забывает. В таком возрасте ей нужны постоянный уход и присмотр, — прокомментировала Перелыгина.

Также психолог отметила: возможно, Светличной не хватает внимания сына Алексея Ивашова. Собеседница «ВМ» предположила, что случившееся даст ему понять: матери требуется больший уход.

— Сын ее сейчас весь находится в своей семье. Он должен понять, что матери нужно уделять больше внимания. Видно, его недостаточно, если она исчезает вот так, — заметила Перелыгина.

Она добавила, что актриса могла «упасть где-то». Сейчас Перелыгина продолжает ждать новостей о Светличной.

О пропаже 81-летней Светланы Светличной стало известно 25 октября. Ее родственница сообщила, что актриса не выходит на связь с 22 октября. Сын Светличной обратился за помощью в полицию и заявил о пропаже матери.

Также утром 25 октября актер Иван Николаев рассказал, что Светличная «не пропала», а переехала к родственникам. По его словам, актриса не хочет общаться с представителями СМИ.

Читайте также:
звездыСветлана Светличнаяпропажа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте