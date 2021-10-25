Конноспортивный манеж с трибунами на 500 человек построят на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Новый конноспортивный манеж появится на территории ВДНХ, он станет частью Центра национальных конных традиций. Об этом сообщили в Москомэкспертизе в понедельник, 25 октября.

— Манеж будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и культурно-спортивных мероприятий по различным дисциплинам, на его трибунах смогут разместиться около 500 человек. Так, зрители смогут насладиться фестивалями и праздниками национального конного искусства, а также поучаствовать в групповых и индивидуальных тренировках по верховой езде для детей и взрослых, — рассказал председатель ведомства Валерий Леонов.

Объект станет местом проведения физкультурно-оздоровительных и гимнастических занятий на лошадях, добавил он. Кроме того, там будут проходить инструкторские и судейские, обучающие программы и сборы, уточнил Леонов.

Здание будет состоять из входной, зрительской, медицинской, помещения для тренеров, а также зоны санитарно-бытовых помещений. Рабочие запланировали и раздевалки, седловки лошадей, а также большой и малый манежи.

Отделку фасада выполнят из навесного вентилируемого фасада с плитами из натурального камня или стеклофибробетонными панелями. Специалисты используют в оформлении витражное остекление, листовую медь и панели под дерево.

Манежи, по словам главы ведомства, оборудуют постановочным освещением. В рамках проекта специалисты обустроят проезды, тротуары, велопарковку, а также разобьют газоны и цветники, отмечает ТАСС.