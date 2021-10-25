Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Конноспортивный манеж с трибунами на 500 человек построят на ВДНХ

Иван Юминов

Город
Конноспортивный манеж с трибунами на 500 человек построят на ВДНХ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Новый конноспортивный манеж появится на территории ВДНХ, он станет частью Центра национальных конных традиций. Об этом сообщили в Москомэкспертизе в понедельник, 25 октября.

— Манеж будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и культурно-спортивных мероприятий по различным дисциплинам, на его трибунах смогут разместиться около 500 человек. Так, зрители смогут насладиться фестивалями и праздниками национального конного искусства, а также поучаствовать в групповых и индивидуальных тренировках по верховой езде для детей и взрослых, — рассказал председатель ведомства Валерий Леонов.

Объект станет местом проведения физкультурно-оздоровительных и гимнастических занятий на лошадях, добавил он. Кроме того, там будут проходить инструкторские и судейские, обучающие программы и сборы, уточнил Леонов.

Здание будет состоять из входной, зрительской, медицинской, помещения для тренеров, а также зоны санитарно-бытовых помещений. Рабочие запланировали и раздевалки, седловки лошадей, а также большой и малый манежи.

Отделку фасада выполнят из навесного вентилируемого фасада с плитами из натурального камня или стеклофибробетонными панелями. Специалисты используют в оформлении витражное остекление, листовую медь и панели под дерево.

Манежи, по словам главы ведомства, оборудуют постановочным освещением. В рамках проекта специалисты обустроят проезды, тротуары, велопарковку, а также разобьют газоны и цветники, отмечает ТАСС.

Читайте также:
ВДНХВалерий ЛеоновСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте