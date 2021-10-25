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Астролог составила прогноз для всех знаков зодиака на ноябрь

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог составила прогноз для всех знаков зодиака на ноябрь
Фото: Pexels

Астролог Ирина Сычева рассказала, чего ждать представителям всех знаков зодиака от последнего месяца осени.

В первой половине ноября Овнов ждет улучшение отношений с близкими и коллегами. Их любимый человек будет проявлять активность, порой доходящую до агрессии. На финансовом фронте у Овнов будет все благополучно, а к здоровью нужно отнестись с вниманием и не увлекаться экстремальными видами спорта.

Тельцов ждет непонимание партнера.

— На работе и в финансах довольно хорошая и стабильная ситуация. Может быть даже повышение зарплаты, — убеждена астролог.

Здоровье не доставит проблем, однако для этого следует отказаться от фастфуда и нездоровой пищи.

В ноябре любимый человек порадует Близнецов множеством знаков внимания. Вероятно, они получат какой-то материальный подарок. Дела в карьере будут успешны, а бизнес потребует проявления смекалки. Близнецам нужно уделить внимание здоровью сердечно-сосудистой системы и позвоночника.

Раков ждет успех в работе. Этот период будет удачным для постановки новых целей. Личная жизнь наладится ближе к концу месяца.

— Финансовая прибыль не заставит себя ждать, но, возможно, большая ее часть пойдет на покрытие долгов, — отметила Ирина Сычева.

Звезды говорят о том, что по поводу здоровья Ракам не придется переживать.

Львам в последний месяц осени придется заботиться о партнере, финансовые дела которого будут иметь успех, ноиз-за перегруженности может слать его здоровье. По словам Сычевой, вырученные средства будут потрачены на домашние нужны.

Львам не стоит в этот период терять самообладания и прогонять мрачные мысли. Им нужно беречь грудной отдел позвоночника, так как они могут заработать хондроз.

Девы будут вынуждены решать проблемы любимого человека, который рискует влезть в долги.

— У вас в карьере довольно хороший период. Вы можете по максимуму проявить свой интеллект, творчество и креативность, — отметила эксперт.

Заработки представителя этого знака в ноябре будут стабильны. Им лучше не сорить деньгами, а делать накопления. В плане состояния здоровья Дев могут столкнуться с психосоматикой. Недосказанность может проявиться болезнями горла или бронхитом.

Весам в этом месяце предстоит сделать крепче отношения с партнером. В плане карьеры ситуация будет не очень стабильной, однако способности общения позволят увеличить прибыль за счет новых проектов. Астролог рекомендует в этот период заняться домашними делами. Например, завершить ремонт. В отношении здоровья представителям этого знака нужно поберечь зрение, ограничив время пользования гаджетами.

Ноябрь принесет удачу Скорпионам, которым удастся сделать сбережения. Их могут ждать проблемы со здоровьем.

— Могут проявляться головные боли и высокое внутричерепное давление, — предупредила астролог.

По ее словам Скорпионам не нужно пытаться объять необъятное. В финансовом вопросе и карьере все будет благополучно.

Стрельцы рискуют столкнуться с проблемами в личной жизни. Его партнер может отправиться в одиночное путешествие. Астролог рекомендует им не расстраиваться, так как временная разлука может пойти на пользу.

Кроме того, специалист порекомендовала обратить внимание на иностранных партнеров.

— Ваши прибыли уходят в траты, а для увеличения прибыли хорошо бы обратить, — рассказала Ирина Сычева.

В плане здоровья Стрельцам нужно бережнее относиться к почкам.

Козероги в ноябре столкнуться с проблемой непостоянства партнера. Им нужно спокойнее воспринимать беззаботность любимого. В работе возможны командировки. Финансовая ситуация не принесет проблем.

В этот период здоровье не будет беспокоить представителей этого знака.

Ноябрь окажется продуктивным для Водолеев. Они будут загружены разного рода проектами.

— Прибыли в этот раз стоит потратить лично на себя и на свои нужды с удовольствиями, — цитирует эксперта Пятый канал.

В этот период Водолеям стоит бережнее отнестись к ногам и коленям. Нужно остерегаться скользкой дороги и не перетруждаться.

Ноябрь принесет Рыбам возможность улучшить отношения с партнером, с которым у них возникнет духовная близость. В плане работы могут случиться командировки. Представителям этого знака следует позаботиться об иммунитете: пить горячий чай, есть овощи и фрукты и принимать витамины.

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