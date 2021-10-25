Столичная компания переработала около 20 миллионов тонн лома за 25 лет

Фото: Pixabay

Промышленная компания «Вторалюминпродукт» за 25 лет переработала и отправила на металлургические комбинаты около 20 миллионов тонн лома. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 25 октября.

— Каждое второе московское предприятие реализует различные экологические проекты — от использования вторичного пластика до сокращения потребления электроэнергии. Часть из них пошла дальше, построив бизнес на принципах зеленого производства, — рассказал глава ведомства.

За эти годы, по его словам, предприятие утилизировало и переработало десятки тысяч автомобилей. За последние три года оно переработало свыше 100 тысяч тонн электротехнического оборудования.

Компания «Вторалюминпродукт» участвовала в создании и реализации федеральной программы Минпромторга и правительства Москвы по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Она была занята как предприятие-переработчик в реконструкции Большого театра, спортивного комплекса «Олимпийский» и «Московского металлургического завода «Серп и Молот».

Предприятие является одним из лидеров отрасли по утилизации и переработке электронных и металлосодержащих отходов в России, подчеркнул его генеральный директор Илья Качалин. Организация представляет собой важное звено экосистемы Москвы и страны, поэтому ставит перед собой масштабные задачи, уточнил он.

Компания открыла в этом году экологический проект ECOVAP по раздельному сбору вторсырья у москвичей и жителей Подмосковья. «Вторалюминпродукт» планирует в ближайшее время запустить в каждом районе Москвы стационарный экопункт.