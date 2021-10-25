Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичная компания переработала около 20 миллионов тонн лома за 25 лет

Иван Юминов

Город
Столичная компания переработала около 20 миллионов тонн лома за 25 лет
Фото: Pixabay

Промышленная компания «Вторалюминпродукт» за 25 лет переработала и отправила на металлургические комбинаты около 20 миллионов тонн лома. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 25 октября.

— Каждое второе московское предприятие реализует различные экологические проекты — от использования вторичного пластика до сокращения потребления электроэнергии. Часть из них пошла дальше, построив бизнес на принципах зеленого производства, — рассказал глава ведомства.

За эти годы, по его словам, предприятие утилизировало и переработало десятки тысяч автомобилей. За последние три года оно переработало свыше 100 тысяч тонн электротехнического оборудования.

Компания «Вторалюминпродукт» участвовала в создании и реализации федеральной программы Минпромторга и правительства Москвы по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств. Она была занята как предприятие-переработчик в реконструкции Большого театра, спортивного комплекса «Олимпийский» и «Московского металлургического завода «Серп и Молот».

Предприятие является одним из лидеров отрасли по утилизации и переработке электронных и металлосодержащих отходов в России, подчеркнул его генеральный директор Илья Качалин. Организация представляет собой важное звено экосистемы Москвы и страны, поэтому ставит перед собой масштабные задачи, уточнил он.

Компания открыла в этом году экологический проект ECOVAP по раздельному сбору вторсырья у москвичей и жителей Подмосковья. «Вторалюминпродукт» планирует в ближайшее время запустить в каждом районе Москвы стационарный экопункт.

Читайте также:
переработкаМосквапроизводство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте