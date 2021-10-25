Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Чего нельзя делать 26 октября, в День Иверской иконы Божьей Матери

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 26 октября, в День Иверской иконы Божьей Матери
баня / Фото: pixabay.com

26 октября Православная церковь чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. Еще 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери. Эта православная икона почитается как чудотворная. На ней изображены Дева Мария с младенцем. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре в Греции.

Нельзя в этот день доверять незнакомцам, говорят, что риск обмана увеличивается. Именно поэтому в домах 26 октября должны быть все свои. Также не рекомендуется хвалиться своими достижениями. В противном случае вы можете лишиться чего-то очень ценного в вашей жизни.

Издревле на русских землях в этот день запрещалось отправляться в баню в одиночестве. Кроме этого, запрещается ходить в баню после захода солнца или поздно ночью. Не выясняйте отношения в этот день, иначе разговор превратится в ссору, вся неделя будет насыщена скандалами. Также не используйте черную одежду, в противном случае все ваши планы могут сорваться, а мирные беседы превратятся в конфликты. Не начинайте в этот день новые дела и не планируйте поездки. Также запрещается употреблять спиртное.

Приметы погоды:

Облака с юга быстро по небу бегут — к непогоде.

Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю. Если они с юга идут — к порывистому ветру.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 26 октября, в день Иверской иконы Божьей Матери

Именины отмечают: Николай, Карп, Вениамин, Никита, Иннокентий, Трофим, Фаддей.

Читайте также:
Народный календарьвера в приметыприметы в быту
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте