баня / Фото: pixabay.com

26 октября Православная церковь чтит память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. Еще 26 октября отмечается празднование Иверской иконы Божьей Матери. Эта православная икона почитается как чудотворная. На ней изображены Дева Мария с младенцем. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре в Греции.

Нельзя в этот день доверять незнакомцам, говорят, что риск обмана увеличивается. Именно поэтому в домах 26 октября должны быть все свои. Также не рекомендуется хвалиться своими достижениями. В противном случае вы можете лишиться чего-то очень ценного в вашей жизни.

Издревле на русских землях в этот день запрещалось отправляться в баню в одиночестве. Кроме этого, запрещается ходить в баню после захода солнца или поздно ночью. Не выясняйте отношения в этот день, иначе разговор превратится в ссору, вся неделя будет насыщена скандалами. Также не используйте черную одежду, в противном случае все ваши планы могут сорваться, а мирные беседы превратятся в конфликты. Не начинайте в этот день новые дела и не планируйте поездки. Также запрещается употреблять спиртное.

Приметы погоды:

Облака с юга быстро по небу бегут — к непогоде.

Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды.

Облака красного цвета — к дождю. Если они с юга идут — к порывистому ветру.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 26 октября, в день Иверской иконы Божьей Матери

Именины отмечают: Николай, Карп, Вениамин, Никита, Иннокентий, Трофим, Фаддей.