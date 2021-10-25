Астрологи назвали четыре пары знаков зодиака с идеальной совместимостью

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Астрологи назвали пары среди представителей зодиакального круга, которые обладают идеальной совместимостью и имеют все шансы обрести в этом союзе настоящее счастье.

Стрелец — Дева

В этой паре нередко бывают разногласия, однако их встреча заставит обоих перестать заглядываться по сторонам. Их отношения обещают стать искренними и чистыми. Даже попытка расстаться заставит кого-то из партнеров сделать шаг к примирению, так как находиться вдали от избранника будет для них мучительным.

Весы — Овен

Уже первая встреча представителей этих знаков принесет им осознание, что они не найдут никого лучше. Весы готовы восхищаться каждым словом избранника, из-за чего у того возникнет чувство вседозволенности. Весам будет непросто мириться с этим, и они могут принять решение уйти. Однако Овен не позволит этому произойти, ради чего будет готов пойти на любые жертвы.

Лев — Рыбы

Их отношения не смогут обойтись без ссор. Рыбы стремятся к спокойной размеренной жизни, а Львы обожают перемены. Однако при достижении взаимопонимания, представители этих знаков обретут настоящее счастье на долгое время. Их связь только укрепится с годами.

Скорпион — Близнецы

Эта пара обречена на большие испытания, так как каждый из них обладает непростым характером. Однако даже если Близнецы захотят сжечь все мосты, связывающие их со Скорпионами, у них это не получится. Чем сильнее они будут пытаться отдалиться, тем больше окажется притяжение.

Астрологи советуют этой паре пересмотреть свое отношение и добиться взаимопонимания, после чего они смогут обрести настоящее счастье, пишет «Южный федеральный».

До этого астрологи составили топ-5 лучших мужей по знаку зодиака.