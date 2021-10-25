Реставрация главного собора Новоспасского монастыря начнется в конце года

Фото: Юлия Иванко / Официальный сайт мэра Москвы

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Работы по реставрации Преображенского собора в Новоспасском монастыре начнутся в конце года. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов в понедельник, 25 октября.

— Новоспасский монастырь — это одна из старейших обителей Москвы, где в годы советской власти, когда монастырь не действовал, располагались и женский исправительный дом, и детская колония, и вытрезвитель, а с 1930-х годов — общежитие. Потом здесь обитали реставраторы, — рассказал руководитель ведомства.

Работы по сохранению главного собора, по словам Емельянова, были долгожданными. Их удалось реализовать благодаря средствам Москвы, подчеркнул он.

Реставрация будет проведена за счет средств в рамках бюджета города на 2022 год. Работы по зданиям-памятникам будут совершаться строго в рамках согласованной документации аттестованными специалистами.

Весь процесс будет контролироваться работниками департамента. Ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения, приводит слова Емельянова Интерфакс.