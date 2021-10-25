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Исследователи нашли связь между повреждением клеток мозга и COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Исследователи нашли связь между повреждением клеток мозга и COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Неврологические осложнения при коронавирусе могут возникать из-за гибели сосудов мозга. Это следует из исследования международной группы специалистов в Nature Neuroscience в понедельник, 25 октября.

— В целом, полученные данные показывают, что инфекция SARS-CoV-2 вызывает микрососудистую патологию в головном мозге, — говорится в документе.

Большинство пациентов с COVID-19 сталкиваются с потерей обоняния и вкуса, а некоторые — с инсультами и эпилептическими припадками. Считалось, что главной причиной этого является повреждение нервов.

Но группе ученых из Университета Любека в Германии, Института Пастера в Лилле и других центров удалось выяснить, что коронавирус травмирует сосуды мозга, что может быть причиной нарушения его работы. С этой целью они изучили образцы мозга 40 пациентов, 17 из которых скончались от COVID-19.

Специалисты обнаружили у второй группы повреждения паренхимы — клеток, которые составляют основу органов, но не имеют полостей. Нарушение паренхимы может оказать влияние на работоспособность органа.

Изучение срезов мозгов при помощи компьютерной томографии позволило найти множество нитевидных структур, появившихся из-за смерти сосудов. Причиной их гибели стала кончина эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

Исследователи также заразили SARS-CoV-2 хомяков и мышей, чтобы убедиться в том, что дело именно в этом. Нитевидные отмершие сосуды образовались у грызунов на четвертый день после заражения, при этом мозг выздоровевших особей постепенно восстанавливался.

Анализ образцов мозга грызунов и пациентов показал наличие фрагментов SARS-CoV-2 в эндотелиальных клетках. Это подтвердило экспрессию рецепторов, которые связываются с COVID-19, при наличии эндотелиальных клеток в мозге.

Гибель эндотелия оказалась связана с протеазой заболевания Mpro, которая подавляет работу белков NEMO. Они косвенно стимулируют иммунный и воспалительный ответ, предотвращая гибель клеток.

Отсутствие NEMO позволяет COVID-19 реплицироваться и заражать другие клетки. Данные работы могут помочь в разработке препаратов, защищающих мозг от воздействия коронавируса, отмечает Nature.

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