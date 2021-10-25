Политолог назвал Украину «сумасшедшей» после угрозы направить ракеты на Москву

Фото: president.gov.ua

Украина пригрозила направить ракеты на Москву с целью привлечения внимания к стране и просьбы о помощи. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Сергей Станкевич в понедельник, 25 октября.

— Некая попытка изобразить из себя опасного сумасшедшего, которого надо срочно опекать. Но есть и более серьезная сторона данного вопроса, — рассказал специалист.

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к поезде в Великобританию для обсуждения вопроса о размещении в стране ракет класса «земля — земля», добавил он. Данное вооружение, по словам эксперта, является потенциальной угрозой для России.

Киев не обладает собственными ракетами и военными возможностями для реализации угрозы, подчеркнул Станкевич. При этом, как предупредил он, размещение британской техники на Украине станет неотвратимой угрозой для Москвы.

Слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича похожи на шантаж, направленный на украинскую и европейскую аудиторию, предположил политолог. Таким образом Киев хочет обратить на себя внимание и заявить о необходимой ему помощи, иначе он что-нибудь да натворит, заключил Станкевич.

24 октября Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой, ее могут использовать для давления на Кремль. Чиновник отметил, что «полномасштабное нападение» России на Украину может закончиться «концом российской армии и концом Российской Федерации». Арестович назвал блефом все «угрозы» со стороны России, а также выразил мнение, что это «абсолютно проигрышный вариант».