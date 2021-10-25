Памятник-бюст разведчице Надежде Троян открыли на севере Москвы

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

по адресу Хорошевское шоссе, 21 Карта всех событий

Памятник-бюст легендарной советской разведчице, Герою Советского Союза Надежде Троян установили на территории столичной школы № 1288. В церемонии открытия принял участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Бюст известной разведчице расположен по адресу Хорошевское шоссе, 21, на территории школы № 1288, которая носит ее имя.

Мероприятие стало частью цикла событий, приуроченных к 100-летию со дня рождения и 10-летию со дня смерти Надежды Викторовны Троян (1921–2011), которые отмечаются в этом году.

Инициативу по установке памятника поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Надежда Троян родилась 24 октября 1921 года в белорусском городе Дрисса (современный Верхнедвинск). Во время Великой Отечественной войны принимала участие в партизанском движении: была разведчицей отряда «Буря», входившего в состав бригады «Дядя Коля», а также резидентом разведгруппы «Артур», которая действовала в оккупированном Минске.

За активное участие в операции по ликвидации гауляйтера Белоруссии фон Кубе 29 октября 1943 года получила звание Героя Советского Союза.

После войны Троян жила в Москве. Она работала хирургом в 1-м Московском медицинском институте имени Сеченова, проректором этого института, а затем занимала пост директора НИИ санитарного просвещения и возглавляла Исполком Советского Красного Креста.

Входила в состав Международного Комитета Красного Креста.