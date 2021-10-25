Путин обсудил с Джонсоном конфликт в Афганистане, Иран и Донбасс

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил двусторонние отношения, конфликт в Афганистане и Минские соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 25 октября.

— Подробно обсуждена климатическая проблематика — в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. С российской стороны отмечены приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики, — говорится в сообщении.

Джонсон, как уточнили в Кремле, приветствовал планы Москвы добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Лидеры также обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях между государствами.

Лондон и Москва обоюдно выразили мнение, что они могли бы наладить взаимодействие по ряду направлений. Путин рассказал премьер-министру об итогах встречи в московском формате по ситуации в Афганистане.

Главы государств поддержали сохранение совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Российский лидер также подробно описал подход страны к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины при выполнении Минских соглашений, отмечает сайт Кремля.