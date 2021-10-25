Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз станет отцом

Фото: @vs20 / Instagram

Известному российскому певцу Владу Соколовскому предстоит стать папой во второй раз. Мама ребенка — его возлюбленная, певица Ангелина Суркова. Исполнительница уже на первых месяцах беременности. Этой радостной новостью со своими поклонниками Влад Соколовский поделился на странице в Instagram.

На фото влюбленные стоят в обнимку, на некоторых снимках видно, что живот Сурковой заметно округлился. Соколовский отметил, что впереди пару ждет сказочное время.

— Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом! — написал певец.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев под публикацией.

«Еще одно голубоглазое чудо будет»; «Какое счастье! У Миюши будет сестренка или братик! Поздравляю!» — написали пользователи.

Ранее российская певица Рита Дакота взволновала поклонников фотографией с бывшим мужем Владом Соколовским и новым возлюбленным Федором Белогаем.

— Федя впервые вызвал Влада на разговор по-мужски. Позже и я присоединилась. Не могла не запечатлеть. Для меня это эпический момент, — написала певица.