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«Непростой разговор»: посол заявил, что Россия против гонки вооружений

Виктория Храменкова

Политика
«Непростой разговор»: посол заявил, что Россия против гонки вооружений
Фото: Роскосмос

Российской Федерации и США важно не допустить гонку ракет средней и меньшей дальности. Странам нужно также обсуждать гиперзвуковые неядерные средства и стратегические беспилотники. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара, — отметил посол на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте.

Также Антонов напомнил, что известные российские предложения о готовности воздержаться от развертывания РСМД до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги. Слова посла опубликованы на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

— Было бы важно поговорить по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам, в том числе беспилотным системам, с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи, — заключил Антонов.

Кроме этого, посол в своем обращении заявил, что для обсуждения с США нестратегического ядерного оружия обязательным предварительным условием является его вывод из Европы.

В начале октября В США предложили обсудить безопасность с главными конкурентами в лице России и Китая. Сейчас администрация Америки обсуждает с РФ ядерные и иные угрозы стратегической стабильности.

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