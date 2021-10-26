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Названы четыре самые популярные сладости у россиян

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Названы четыре самые популярные сладости у россиян
Фото: pixabay.com

Россияне больше всего любят мучные кондитерские изделия, а также весовые конфеты-батончики, мармелад и шоколадную продукцию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

По его словам, вкусовые предпочтения российских потребителей отчетливо сформировались в самом начале этого века и на протяжении последних 10 лет значительно не изменились. Тенденции изменения спроса касаются скорее репертуара потребления и вкусовых предпочтений, чем категорий и видов кондитерских изделий.

— Если считать рынок в целом, то почти половина потребления кондитерских изделий приходится на мучные виды, где самым популярными являются сладкое печенье и вафли. На втором месте по популярности весовые конфеты, включая так называемые батончики. На третьем месте сахаристые кондитерские изделия, включая мармелад, пастилу и карамель, а также продукты для индивидуального потребления: жевательная резинка, освежители дыхания, — сказал эксперт.

На четвертом месте у россиян шоколад и шоколадные конфеты. Потребительские предпочтения зависят не только от бюджета, но и от вкусовых предпочтений, ситуации покупки и потребления. Например, мучные и сахаристые кондитерские изделия традиционно являются неотъемлемой частью семейного чаепития, весовые конфеты — лакомством для семейных торжеств и угощения гостей, а шоколад и шоколадные конфеты, включая наборы, — для особо важных случаев: подарка на праздник или в качестве выражения внимания и благодарности.

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