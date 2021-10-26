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Эксперт по финансовой грамотности объяснил, как взять кредит выгоднее

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по финансовой грамотности объяснил, как взять кредит выгоднее
Фото: Pixabay

С начала 2021 года уровень долговой нагрузки россиян повысился с 27 до 35 процентов дохода, сообщают СМИ. Это означает, что более трети средств заемщиков уходит на выплату кредитов. Как сделать условия займа более выгодными, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по финансовой грамотности Сергея Макарова.

Первое, на что заемщику стоит обратить внимание, — ключевая ставка и общая ситуация на рынке, пояснил специалист. По его словам, выгоднее всего взять кредит до ужесточения условий.

— На ставки по кредитам в первую очередь влияет общая ситуация на рынке. Из-за повышения ставки в банке возникают свои кредитные условия. Сейчас Центральный банк повысил ключевую ставку, и еще повысит. Скорее всего, ближе к Новому году кредиты станут еще дороже, и процент будет выше, — рассказал Макаров.

Также заемщикам порекомендовали следить за своей индивидуальной кредитной историей. Этот фактор может в значительной мере повлиять на условия погашения долга, сообщил собеседник издания.

— Второй момент — индивидуальная кредитная история заемщика, то есть его «кредитная дисциплина». В банке всегда смотрят, на что гражданин брал кредиты и насколько вовремя он их выплачивал. При определенных условиях ставка может понизиться, — поделился советом эксперт по финансовой грамотности.

Макаров подчеркнул: перечисленные показатели влияют на привлекательность кредитных условий сильнее, чем временные акции.

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