В рыбной ассоциации рассказали, когда подешевеет красная икра

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Цены на красную икру снизились в магазинах незначительно, ждать их заметного падения перед Новым годом не приходится. Стоимость продукта снизится ближе к весне, ведь объемы его добычи в этом году хорошие и их надо реализовать. А вообще цена на икру за последние 10 лет выросла почти в 5 раз. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

— В этом году был хороший вылов горбуши и, соответственно, выросли объемы производства красной икры. Цены на горбушу в опте уже снизились. Товара много, поэтому низкие цены будут до весны. На красную икру пока цены снизились незначительно. До Нового года существенного снижения цен ожидать не стоит. Но после — чем ближе к весне, тем цены будут дешевле. Но до новой путины, которая начнется в июле 2022 года, красную икру нужно будет продать. Остатки большие, поэтому цена будет снижаться, — рассказал эксперт.

Также Фомин привел данные, согласно которым икра дорожает из года в год и в сравнении с 2012 годом цена на продукт выросла в 4,7 раза. Чем больше вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча), тем больше икры и более стабильны цены. Так, низкий вылов такой рыбы в 2020 году привел к резкому росту цен на икру — в 1,6 раза. В этом году, несмотря на увеличение вылова в 1,7 раза, пока существенного снижения цен не произошло.

По словам Фомина, причин для изменения цен в магазинах к концу года на всю рыбу и рыбную продукцию нет. Ведь дефицита данного товара не наблюдается. Перед новогодними праздниками традиционно идет рост розничных цен на деликатесные виды продукции: икра, крабы, креветки, осетрина. Но затем цены вновь стабилизируются, подчеркнул собеседник издания. Таким образом, по фактору вылова для большинства объектов промысла предпосылок для роста или снижения цен нет.

— Но будут еще играть роль факторы динамики инфляции, стоимость топлива, курс валюты, трудовые ресурсы (непонятно, насколько COVID повлияет на этот фактор до конца года). Так что с учетом роста инфляции и подорожания топлива следует ожидать медленного, «ползучего» роста цен по всем позициям, — добавил Фомин.

Также он отметил, что к весне следующего года стоит ожидать снижения цен не только на горбушу, но и на минтай. Рыба станет дешевле из-за избытка предложения на рынке, связанного с ограничением импорта в Китай.