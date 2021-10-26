Фото Северного речного вокзала появится на лимитированной карте «Тройка»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москвичи выбрали в проекте «Активный гражданин» фотографию, которая украсит лимитированную серию карты «Тройка». Теперь на проездном появится фото Северного речного вокзала.

Примечательно, что все кадры, которые были выставлены на голосование, сделали жители Москвы.

В общей сложности на конкурс отправили 497 фотографий новых достопримечательностей столицы. Все критерии отбора прошел 41 снимок. Именно эти кадры и рассматривались на итоговом голосовании.

Всего свои голоса отдали 186 507 человек, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Автором снимка-победителя оказалась москвичка Анастасия Комарова. Она сфотографировала подсвеченный ночными огнями Северный речной вокзал на фоне заката. За этот кадр проголосовали 15 860 респондентов.

Тираж новой «Тройки» составит 10 тысяч экземпляров, а сама Анастасия получит в подарок сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фотоаппарата, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

12 октября началась продажа лимитированной транспортной карты «Тройка», посвященной Всемирному дню туризма. Ее выпустили тиражом в десять тысяч экземпляров. Дизайн карты посвятили Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. На ее обратной стороне есть QR-код — с его помощью можно попасть на официальный туристический портал города Москвы.