Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российский хоккеист умер после матча в Новосибирске

Михаил Алимов

Происшествия
Российский хоккеист умер после матча в Новосибирске
Фото: ВКонтакте / Сибирская хоккейная лига

После хоккейного матча в Новосибирске скончался игрок команды «Легион» Константин Гнездилов. Ему было 44 года. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» Сибирской хоккейной лиги (СХЛ).

— В нашей большой хоккейной семье произошла трагедия. После матча 24 октября 2021 года ушел из жизни защитник ХК «Легион» Гнездилов Константин, — написали в группе.

Семье спортсмена выразили глубокие соболезнования. Отмечается, что игрок был добрым и отзывчивым на льду и вне его. О причинах смерти защитника не уточняется.

СмертьНовосибирскХоккей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте