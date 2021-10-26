Российский хоккеист умер после матча в Новосибирске

Фото: ВКонтакте / Сибирская хоккейная лига

После хоккейного матча в Новосибирске скончался игрок команды «Легион» Константин Гнездилов. Ему было 44 года. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в группе в соцсети «ВКонтакте» Сибирской хоккейной лиги (СХЛ).

— В нашей большой хоккейной семье произошла трагедия. После матча 24 октября 2021 года ушел из жизни защитник ХК «Легион» Гнездилов Константин, — написали в группе.

Семье спортсмена выразили глубокие соболезнования. Отмечается, что игрок был добрым и отзывчивым на льду и вне его. О причинах смерти защитника не уточняется.