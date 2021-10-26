Реку Чурилиху в парке «Кузьминки-Люблино» приведут в порядок

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по очистке открытого русла реки Чурилихи начались на юго-востоке Москвы. Участок работ, протяженность которого составляет 1,2 километра, берет начало от Волгоградского проспекта и продолжается до Верхнего Кузьминского пруда. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалистам предстоит восстановить пропускную способность Чурилихи, очистить реку от ила и грунта, восстановить водоотводные канавы и провести дноуглубление с помощью экскаваторов.

При этом естественная ширина и изгибы реки сохранятся без изменений.

Общая длина Чурилихи составляет 13,4 километра. Она протекает в районе Перово через Вешняки, дважды пересекая при этом МКАД.

Восстановление нормативной проточности объекта поможет увеличить циркуляцию воды в водоемах Кузьминского парка. За счет этого будет улучшена общая экосистема.

Завершить работы планируется в первой половине следующего года.