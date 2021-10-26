Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реку Чурилиху в парке «Кузьминки-Люблино» приведут в порядок

Полина Долганова

Город
Реку Чурилиху в парке «Кузьминки-Люблино» приведут в порядок
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по очистке открытого русла реки Чурилихи начались на юго-востоке Москвы. Участок работ, протяженность которого составляет 1,2 километра, берет начало от Волгоградского проспекта и продолжается до Верхнего Кузьминского пруда. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалистам предстоит восстановить пропускную способность Чурилихи, очистить реку от ила и грунта, восстановить водоотводные канавы и провести дноуглубление с помощью экскаваторов.

При этом естественная ширина и изгибы реки сохранятся без изменений.

Общая длина Чурилихи составляет 13,4 километра. Она протекает в районе Перово через Вешняки, дважды пересекая при этом МКАД.

Восстановление нормативной проточности объекта поможет увеличить циркуляцию воды в водоемах Кузьминского парка. За счет этого будет улучшена общая экосистема.

Завершить работы планируется в первой половине следующего года.

Читайте также:
ПаркиводоемМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте