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Москвичам бесплатно заменят окна в домах у строящегося северного дублера Кутузовского проспекта

Василиса Чернявская 

Город
Москвичам бесплатно заменят окна в домах у строящегося северного дублера Кутузовского проспекта
Фото: Анна Быкова

Жителям домов, расположенных вблизи строящегося северного дублера Кутузовского проспекта проведут бесплатную замену стеклопакетов. После завершения этих работ уровень шума в квартирах не превысит допустимых значений. Перед вводом дублера в эксплуатацию дорогу от жилой застройки также отделят шумозащитными экранами.

— Новый проект имеет важное значение для столицы. Он станет первой платной дорогой в черте города и соединит «Москву-Сити» с МКАД и Северным обходом Одинцова, что значительно улучшит транспортное сообщение в Западном округе. Замена окон производится в домах, расположенных в непосредственной близости от строящейся автодороги. Новые оконные конструкции обеспечат горожанам лучшую защиту от шума, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 23 домах, где окна квартир выходят на строящийся северный дублер Кутузовского проспекта, установят двухкамерные стеклопакеты премиум-профиля. Строители бесплатно демонтируют существующие рамы, установят новые окна, ПВХ-подоконники и отливы. Гарантийное обслуживание составит 24 месяца с момента установки.

— Работы уже начались. Это новые двойные стеклопакеты с вентиляцией и клапанами. Они надежно защитят жителей домов от шума и пыли не только, когда по дороге поедут автомобили, но и в момент строительства дороги, — рассказал директор «Новой концессионной компании» Денис Янев.

Новые стеклопакеты также снижают уровень шума в квартирах от проходящих почти под окнами поездов железной дороги Смоленского направления.

По просьбе жителей близлежащих домов заменить окна было решено до начала активной работы на стройплощадках.

В апреле 2021 года началась замена окон в домах, расположенных на улице Алексея Свиридова. По проекту здесь подлежат замене стеклопакеты в домах 3 и 5. Новые окна установят в 130 и 155 квартирах соответственно. На текущий момент в доме № 3 заменили около 45 процентов стеклопакетов, в доме № 5 — 50 процентов.

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