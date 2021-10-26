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Андрей Бочкарев: Две трети средств АИП на 2022–2024 годы могут направить на транспортную инфраструктуру

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Две трети средств АИП на 2022–2024 годы могут направить на транспортную инфраструктуру
Фото: АГН Москва

Две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2022–2024 годы планируют направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, средства выделят на строительство объектов столичного метро, а также на железнодорожные работы и благоустройство улично-дорожной сети.

Кроме того, большое количество средств направят на возведение объектов социального назначения.

В общей сложности за счет АИП до 2024 года планируется построить 720 новых объектов.

До этого глава Стройкомплекса рассказал, что в столице за счет городского бюджета в 2022–2024 годах возведут более 120 новых объектов образования и медицины. Он отметил, что в Москве за указанный период построят 78 объектов образования, из которых 48 школ и 30 детских садов.

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