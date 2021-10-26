Андрей Бочкарев: Две трети средств АИП на 2022–2024 годы могут направить на транспортную инфраструктуру
Две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2022–2024 годы планируют направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, средства выделят на строительство объектов столичного метро, а также на железнодорожные работы и благоустройство улично-дорожной сети.
Кроме того, большое количество средств направят на возведение объектов социального назначения.
В общей сложности за счет АИП до 2024 года планируется построить 720 новых объектов.
До этого глава Стройкомплекса рассказал, что в столице за счет городского бюджета в 2022–2024 годах возведут более 120 новых объектов образования и медицины. Он отметил, что в Москве за указанный период построят 78 объектов образования, из которых 48 школ и 30 детских садов.