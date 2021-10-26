Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Искусствовед Виталий Пацюков скончался на 83-м году жизни

Михаил Алимов

Происшествия
Искусствовед Виталий Пацюков скончался на 83-м году жизни
Фото: РИА Новости

В возрасте 82 лет умер искусствовед Виталий Пацюков. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает издание The Art Newspaper.

— Сегодня ушел от нас Виталий Пацюков. Человек не просто любящий искусство, не просто живущий в нем, а содействующий его развитию. Он был абсолютно не меркантилен. Открыт и полон надежд. Искренне любил художников, дружил с ними, помогал им. И восхищался их принадлежностью к миру искусства, — цитирует оно директора ГМИИ им. А.С.Пушкина Марину Лошак.

Прощание с искусствоведом состоится 27 октября. О времени и месте будет сообщено дополнительно.

Виталий Пацюков с 2002 года руководил отделом междисциплинарных программ Государственного центра современного искусства. Открыл множество выставок нонконформистского искусства. Организовывал экспозиции в Третьяковской галерее, Русском и Московском музеях и других знаменитых культурных учреждениях. Имел звание член-корреспондента Российской академии художеств, в 2007 году стал лауреатом специальной премии «Инновация», а в 2010 удостоился премии в области культуры Пермского края за проект «Вектор Перми».

Смертьвысококвалифицированные специалистыИскусство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте