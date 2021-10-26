Искусствовед Виталий Пацюков скончался на 83-м году жизни

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В возрасте 82 лет умер искусствовед Виталий Пацюков. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает издание The Art Newspaper.

— Сегодня ушел от нас Виталий Пацюков. Человек не просто любящий искусство, не просто живущий в нем, а содействующий его развитию. Он был абсолютно не меркантилен. Открыт и полон надежд. Искренне любил художников, дружил с ними, помогал им. И восхищался их принадлежностью к миру искусства, — цитирует оно директора ГМИИ им. А.С.Пушкина Марину Лошак.

Прощание с искусствоведом состоится 27 октября. О времени и месте будет сообщено дополнительно.

Виталий Пацюков с 2002 года руководил отделом междисциплинарных программ Государственного центра современного искусства. Открыл множество выставок нонконформистского искусства. Организовывал экспозиции в Третьяковской галерее, Русском и Московском музеях и других знаменитых культурных учреждениях. Имел звание член-корреспондента Российской академии художеств, в 2007 году стал лауреатом специальной премии «Инновация», а в 2010 удостоился премии в области культуры Пермского края за проект «Вектор Перми».