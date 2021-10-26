Астролог рассказала, кого 27 октября ожидают финансовые потери

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Одним из значительных астрологических событий в ближайшее время будет квадратура между Венерой и Нептуном. Это произойдет 27 октября. Что ожидать в среду каждому знаку зодиака, «Вечерней Москве» рассказала астролог Светлана Кройцер.

Овен

В это время вам не стоит отправляться в дальнее путешествие. С осторожностью относитесь к знакомствам через интернет — можете столкнуться с мошенниками. 27 октября вам также стоит избегать шумных компаний.

Тельцы

Могут произойти шуточные розыгрыши со стороны друзей, которые будут вас очень сильно раздражать. Не стоит в этот день обращаться за помощью к гадалкам или экстрасенсам. С осторожностью отнеситесь к приему алкоголя и лекарств.

Близнецы

Проявите осторожность при общении с противоположным полом. Будьте осторожны в обращении с бытовыми приборами — есть риск возникновения пожара. Не злоупотребляйте алкоголем и курением.

Рак

Если вы отправились в дальнее путешествие, то будьте осторожны со случайными знакомыми. На работе стоит быть очень внимательным — не стоит доверять свою работу другим, тщательно проверяйте всю документацию. Старайтесь пить меньше лекарств.

Лев

Любые финансовые операции лучше отложить на более поздний срок. Находясь в развлекательных заведениях, лучше вообще не употреблять алкоголь, быть предельно внимательными с малознакомыми людьми. Семейным Львам стоит внимательнее следить за детьми 27 октября.

Дева

В ближайшее время вас ожидает выяснение отношений со своей второй половинкой. Причины этого — злоупотребление алкоголем, финансовые потери из-за мошенников, проблемы и неприятности из-за элементарной забывчивости вашего партнера. Находясь у себя дома, соблюдайте осторожность при использовании газа, спичек, электрических приборов.

Скорпион

В этот день не стоит играть в азартные игры, пить алкоголь в незнакомых местах. Могут быть неожиданные материальные потери при случайных знакомствах с противоположным полом. Не исключено, что кто-то попытается вас обмануть.

Стрелец

Девушкам-Стрельцам не стоит в это время ходить в салоны красоты, солярий, делать косметические процедуры и операции — есть риск получить не то, что вы хотели. Мужчинам не нужно выпивать дома, приглашать малознакомых друзей и приятелей — могут быть материальные потери.

Козерог

Тщательно проверяйте информацию, поступающую через средства коммуникаций, есть риск нарваться на мошенников. Не стоит 27 октября ходить к гадалкам, экстрасенсам, медиумам.

Водолей

Если вы ищете способ подзаработать денег, особенно через интернет, лучше сделать это в другой день и сначала тщательно изучить вопрос. Шопинг также стоит отложить на более поздний срок — есть возможность купить не то, что действительно нужно, или приобрести бракованную вещь.

Рыбы

В этот день не исключены разочарования и переживания из-за противоположного пола. Справляться со стрессом лучше с помощью творчества, любимого хобби. Со временем вы поймете, что та половинка, из-за которой вы страдали, вовсе не ваша судьба.